Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:04 Son Güncelleme: 13.9.2021 11:05

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları için sorgulamalar sürüyor. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar sınav sonrası sonuçları beklemeye başladılar. 4 Eylül Cumartesi günü Anadolu Üniversitesi tarafından tamamlanan Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına katılan adaylar AÖF sınav sonuçları için araştırmalar yapıyorlar. Söz konusu sınavın değerlendirilmesinin ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının erişime açılması bekleniyor. Bu başlık altından; 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konuya yönelik detaylara ulaşabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 7 Haziran'da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması ön görülüyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
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