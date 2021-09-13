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Giriş Tarihi: 13.9.2021 14:29

Galatasaray Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Galatasaray Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray E grubu ilk maçında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçını sahasında oynayacak olan temsilcimiz, taraftarının da desteğiyle güçlü rakibini devirerek gruplara iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise, Galatasaray Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray Lazio maçı yayın kanalı;

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu hafta oynanacak olan maçlarla birlikte başlıyor. E grubunda ise temsilcimiz Galatasaray, ilk karşılaşmasını Lazio ile gerçekleştirilecek. Sarı kırmızılılar taraftarının da desteği ile birlikte güçlü rakibi Lazio'yu devirmek istiyor. Peki, Galatasaray Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

GALATASARAY LAZİO UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin gruptaki ilk mücadelesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Müsabaka TSİ 19:45'te başlayacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Exxen karşılaşmayı canlı olarak verecek.

Temsilcimiz gruba 3 puan ile başlayarak gruptan çıkma yolunda ilk avantajı elde etmek istiyor.

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Galatasaray Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
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