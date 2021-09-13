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Giriş Tarihi: 13.9.2021 19:55 Son Güncelleme: 13.9.2021 20:02

Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlıyor!

Gaziantep FK evinde Antalyaspor’u ağırlıyor!

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan zorlu mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Gaziantep'in ligde 3 maçta 1 puanı bulunuyor. Antalyaspor'un ise 3 maçta 4 puanı bulunuyor.

Gaziantep, Süper Lig 'in 4. haftasında bugün Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor. Erol Bulut'un yönetimindeki Gaziantep FK, ilk 3 haftada galibiyet alamadı. Antalyspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor.

CANLI | Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor

Karşılaşmanın canlı anlatımı için tıklayınız...

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Halil İbrahim, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Sagal, Figuiredo, Muhammet

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Nuri Şahin, Mukairu, Poli, Milosevic, Gökdeniz Bayrakdar, Wright

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Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlıyor!
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