Gaziantep FK evinde Antalyaspor’u ağırlıyor!

Gaziantep, Süper Lig 'in 4. haftasında bugün Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor. Erol Bulut'un yönetimindeki Gaziantep FK, ilk 3 haftada galibiyet alamadı. Antalyspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor.
CANLI | Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor
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İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Halil İbrahim, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Sagal, Figuiredo, Muhammet
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Nuri Şahin, Mukairu, Poli, Milosevic, Gökdeniz Bayrakdar, Wright