İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul’da bugün su kesintisi olan yerler son dakika: 13 Eylül İSKİ arıza sorgulama!

İSKİ tarafından internet sitesinden duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. İşte 13 Eylül İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranı ile İstanbul'da bugün su kesintisi olan yerler listesi!
13 EYLÜL GÜNCEL SU KESİNTİLERİ
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Oruç Reis Mah,Havaalanı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|12.09.2021 18:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.09.2021 03:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
13 EYLÜL İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI
11 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 150 bin metreküp 12 Eylül 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı %54,94