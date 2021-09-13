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Giriş Tarihi: 13.9.2021 07:10

İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul’da bugün su kesintisi olan yerler son dakika: 13 Eylül İSKİ arıza sorgulama!

İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul’da bugün su kesintisi olan yerler son dakika: 13 Eylül İSKİ arıza sorgulama!

İstanbul’da sular ne zaman gelecek sorusu milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakentte gündem oldu. Su dağıtımının İSKİ tarafından sağlandığı şehirde zaman zaman arıza ve onarım sebepli su kesintileri söz konusu oluyor. Bu durumu yaşayan pek çok vatandaş, İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuyla kurumun açıklamalarını takip ediyor. İşte İstanbul’da bugün su kesintisi olan yerler son dakika! 13 Eylül İSKİ arıza sorgulama ekranı haberimizde.

İSKİ tarafından internet sitesinden duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. İşte 13 Eylül İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranı ile İstanbul'da bugün su kesintisi olan yerler listesi!

13 EYLÜL GÜNCEL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah,Havaalanı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.09.2021 18:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2021 03:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

13 EYLÜL İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

11 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 150 bin metreküp 12 Eylül 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı %54,94

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İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul’da bugün su kesintisi olan yerler son dakika: 13 Eylül İSKİ arıza sorgulama!
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