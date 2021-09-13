İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul’da bugün su kesintisi olan yerler son dakika: 13 Eylül İSKİ arıza sorgulama!

İSKİ tarafından internet sitesinden duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. İşte 13 Eylül İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranı ile İstanbul'da bugün su kesintisi olan yerler listesi!

13 EYLÜL GÜNCEL SU KESİNTİLERİ