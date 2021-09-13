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Giriş Tarihi: 13.9.2021 19:02 Son Güncelleme: 13.9.2021 19:09

Son dakika: Demba Ba futbol kariyerini noktaladı! Paylaşımda Beşiktaş detayı...

Son dakika: Demba Ba futbol kariyerini noktaladı! Paylaşımda Beşiktaş detayı...

Süper Lig'de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Senegalli golcü Demba Ba, bu sezon İsviçre'nin FC Lugano takımıyla anlaşmıştı. Yeni takımında sadece 3 resmi maçta rol alan Demba Ba, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir formalarıyla şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki golcü oyuncu Demba Ba, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Demba Ba, bu sezon İsviçre Ligi ekiplerinden FC Lugano'ya transfer olmuştu.

Bu takımda yalnızca 3 maçta görev alan golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bıraktığını açıkladı.

Açıklamasında Beşiktaş döneminden bir fotoğraf kullanan Demba Ba, şu ifadeleri kullandı:

"Kalbi şükranla dolu biri olarak futbolculuk kariyerime son verdiğimi açıklıyorum.

Ne güzel bir yolculuk oldu. Emek ve göz yaşlarının dışında futbol bana çok güzel duygular tattırdı. Atılan her golden sonra tribünlerden gelen taraftarların sesi ve tutkusundan, saha içi ve dışında takım arkadaşlarımla olan bağlılığımıza... Bunların hepsi kalbimde ve zihnimde sonsuza kadar kalacak.

Yolumun kesistiği ve büyümeye yardıcım olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana fırsat veren her kulübe ve yönetime, muazzam destekleri için taraftarlara ve ailem ile arkadaşlarıma ise koşulsuz sevgileri için tüm kalbimle hepinize teşekkürler.

Allah'ım sana hamd olsun."

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Son dakika: Demba Ba futbol kariyerini noktaladı! Paylaşımda Beşiktaş detayı...
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