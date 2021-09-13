Tribünde fırtına var

Trabzonsporlu taraftarlar, dün takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolcuları tribüne çağırdı.
Çok sayıda pozisyona girip sonunda Bakasetas'ın asistinde ağları havalandırmayı başaran Cornelius, Trabzonspor'u dün gece ayağa kaldırdı. Attığı golle tribünleri coşturan Danimarkalı oyuncu maç sonrası, "2-0'dan geri dönmek kolay değildi. Gol atabildiğim için mutluyum. Daha iyi şeyler yapabilecek bir takımız. Kişisel hatalarımız oldu" dedi.
ANDERS TRONDSEN SEDYEYLE ÇIKTI
Geçen yıl ağır sakatlığı nedeniyle bütün bir sezonu kaçıran Anders Trondsen dün yine şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 39. dakikasında İsmail Köybaşı'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli futbolcu, 54. dakikada kendini yere bıraktı. Sedyeyle saha kenarına gelen Trondsen'in yerine Denswill girdi. 26 yaşındaki futbolcunun net durumunun bugün yapılacak detaylı kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi.
BAŞKAN AĞAOĞLU MAÇA GELEMEDİ
Maç öncesinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na kötü bir haber geldi. Başkan'ın kızının evinde bir kaza yaşadığı öğrenildi. Ağaoğlu'nun da bu sebeple maça gelemediği kaydedildi. Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Ağaoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.