ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi 2021 ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında araştırmalar, söz konusu sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılması beklenirken sınav sorularının ve cevaplarının da LMS'ye yüklendiği kurum tarafından duyuruldu. Adaylar 15 Eylül Çarşamba günü belirtilen saat dilimine kadar soru itirazında da bulunabilecekler. Peki; ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?