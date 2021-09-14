Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş Alman devi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele için heyecan dorukta bulunuyor. Ligde oldukça formda olan temsilcimizde Alex Teixeria ve Domagoj Vida'nın sakatları can sıkıyor. Futbolseverler kritik karşılaşma öncesi Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçına ilişkin ayrıntılar;

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Siyah Beyazlı ekibin Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçı, 15 Eylül tarihinde oynanacak.

İşte Karşılaşmanın yayın kanalı ve saatine ilişkin detaylar;