Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş Alman devi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele için heyecan dorukta bulunuyor. Ligde oldukça formda olan temsilcimizde Alex Teixeria ve Domagoj Vida'nın sakatları can sıkıyor. Futbolseverler kritik karşılaşma öncesi Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçına ilişkin ayrıntılar;
Siyah Beyazlı ekibin Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçı, 15 Eylül tarihinde oynanacak.
İşte Karşılaşmanın yayın kanalı ve saatine ilişkin detaylar;
BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş – Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak.
BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Siyah Beyazlı ekibin Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçı, Exxen'den canlı olarak aktarılacak.
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:
1. kategori: 490 lira
2. kategori: 450 lira
3. kategori: 390 lira
4. kategori: 375 lira
5. kategori: 325 lira
6. kategori: 295 lira
7. kategori: 200 lira
8. kategori: 175 lira
VIP 100: 1.250 lira
VIP 101-126: 1.100 lira
1903 A-E: 1.400 lira
1903 B-D: 1.500 lira
1903 C: 1.600 lira