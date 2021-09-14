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Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:27

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş bu sezon ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu’nda bulunan Beşiktaş ilk sınavını Alman devi Borussia Dortmund karşısında Vodafone Park’ta verecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala futbolseverler, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtlarını merak ediyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Domagoj Vida ve Alex Teixeira zorlu karşılaşmada görev alamayacak. Karşılaşmayı ise İspanyol hakem, Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş Alman devi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele için heyecan dorukta bulunuyor. Ligde oldukça formda olan temsilcimizde Alex Teixeria ve Domagoj Vida'nın sakatları can sıkıyor. Futbolseverler kritik karşılaşma öncesi Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçına ilişkin ayrıntılar;

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Siyah Beyazlı ekibin Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçı, 15 Eylül tarihinde oynanacak.

İşte Karşılaşmanın yayın kanalı ve saatine ilişkin detaylar;

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş – Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah Beyazlı ekibin Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçı, Exxen'den canlı olarak aktarılacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 490 lira

2. kategori: 450 lira

3. kategori: 390 lira

4. kategori: 375 lira

5. kategori: 325 lira

6. kategori: 295 lira

7. kategori: 200 lira

8. kategori: 175 lira

VIP 100: 1.250 lira

VIP 101-126: 1.100 lira

1903 A-E: 1.400 lira

1903 B-D: 1.500 lira

1903 C: 1.600 lira

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Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?
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