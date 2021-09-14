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Giriş Tarihi: 14.9.2021 18:35 Son Güncelleme: 14.9.2021 18:40

Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçı öncesi 3 eksik! Kamp kadrosu belli oldu...

AA
Beşiktaş’ta Borussia Dortmund maçı öncesi 3 eksik! Kamp kadrosu belli oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ta 3 eksik bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş, Dortmund maçında forma giyemeyecek.

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Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçı öncesi 3 eksik! Kamp kadrosu belli oldu...
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