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Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:57

Cristiano Ronaldo'dan sonra Jr. Ronaldo da startı verdi! O fotoğraf...

Cristiano Ronaldo’dan sonra Jr. Ronaldo da startı verdi! O fotoğraf...

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönmesinin yankıları devam ediyor. Ronaldo, iki gol attığı Newcastle United maçından önce takım arkadaşlarını adeta ateşledi. 'Bu takım ve bu forma için savaşmamız gerekiyor.' diyen Ronaldo, oynadığı her takımda taraftarın saygısını kazanmasıyla öne çıkıyor. Cristiano Ronaldo'nun ardından Jr. Ronaldo da babasının izinden gidiyor.

12 senenin sonunda adını Avrupa futbol kamuoyuna duyurduğu Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de manşetleri salladı! Portekizli oyuncu ilk maçında iki gol birden attı.

Bruno Fernandes ve Jesse Lingard gibi isimlerle uyum yakalayan Ronaldo'nun oğlu Jr. Ronaldo da idmanlara başladı.

RONALDO'NUN OĞLU DA MANCHESTER UNİTED İLE İDMANLARA ÇIKIYOR

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Jr. Ronaldo da Manchester United altyapısında idmanlara başladı.

Jr. Ronaldo, Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'in oğluyla idmana giderken görüntülendi.

Cristiano Ronaldo, daha önce yaptığı açıklamalarda oğlunun da kendisi gibi iyi bir futbolcu olmasını çok istediğini dile getirmişti.

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Cristiano Ronaldo'dan sonra Jr. Ronaldo da startı verdi! O fotoğraf...
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