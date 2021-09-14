Cristiano Ronaldo’dan sonra Jr. Ronaldo da startı verdi! O fotoğraf...

Bruno Fernandes ve Jesse Lingard gibi isimlerle uyum yakalayan Ronaldo'nun oğlu Jr. Ronaldo da idmanlara başladı.
RONALDO'NUN OĞLU DA MANCHESTER UNİTED İLE İDMANLARA ÇIKIYOR
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Jr. Ronaldo da Manchester United altyapısında idmanlara başladı.
Jr. Ronaldo, Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'in oğluyla idmana giderken görüntülendi.
Cristiano Ronaldo, daha önce yaptığı açıklamalarda oğlunun da kendisi gibi iyi bir futbolcu olmasını çok istediğini dile getirmişti.