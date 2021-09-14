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Giriş Tarihi: 14.9.2021 07:06 Son Güncelleme: 14.9.2021 07:06

DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS 2021 DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula ekranı!

DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS 2021 DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula ekranı!

ÖSYM tarafından DGS tercih sonuçları son dakika erişime açılacak. Dikey Yerleştirme Sınavı tercih işlemlerinin 27 Ağustos-7 Eylül arasında sona ermesinin ardından yaklaşık 1 hafta geçti. Eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklaması beklerken https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanılarak yerleştirme sonuçları sorgulaması yapabilecek. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula ekranı ve son detaylar…

DGS tercih sonuçları son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları son dakika duyurusu bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sona eren tercih işlemlerinin ardından gözler ÖSYM AİS ekranına çevrildi. İlgili kurumdan gelecek açıklama ile DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı belli olacak. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2021 DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula ekranı

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından duyuracak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli değil. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde DGS tercih sonuçları ile ilgili son durum haberimizde yer alacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Buradan hareketle, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının da en az 5 gün sonra yani 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

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DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS 2021 DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula ekranı!
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