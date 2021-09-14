Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Almanya'da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Hata yapmak istemeyen Vitor Pereira'nın öğrencileri, D Grubu'na 3 puanla başlamak istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları merak konusu oldu.
Edinilen bilgiye göre, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 22.00'de başlayacak. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
İşte, FB maçı hakkında son gelişmeler
Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
FENERBAHÇE'DE EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt müsabakası hazırlıklarına start verdi.
Sivasspor maçında ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman, diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Antrenmanda yer almayan İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.
Altay, Berke, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi, Zajc, Max Meyer, Pelkas, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Valencia, Berisha
B Listesi: Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu, Melih, Fatih.