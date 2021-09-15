Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 15.9.2021 07:11 Son Güncelleme: 15.9.2021 07:12

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, sahne almaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, D Grubu'ndaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Ligde son maçında berabere kalan sarı-lacivertliler, Almanya deplasmanından mutlak 3 puan ile dönmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe'nin UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Almanya'da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Hata yapmak istemeyen Vitor Pereira'nın öğrencileri, D Grubu'na 3 puanla başlamak istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları merak konusu oldu.

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Edinilen bilgiye göre, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 22.00'de başlayacak. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

İşte, FB maçı hakkında son gelişmeler

EINTRACHT FRANKFURT FENERBAHÇE HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

FENERBAHÇE'DE EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt müsabakası hazırlıklarına start verdi.

Sivasspor maçında ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman, diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanda yer almayan İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Altay, Berke, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi, Zajc, Max Meyer, Pelkas, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Valencia, Berisha

B Listesi: Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu, Melih, Fatih.

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Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak?
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