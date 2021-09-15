Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Almanya'da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Hata yapmak istemeyen Vitor Pereira'nın öğrencileri, D Grubu'na 3 puanla başlamak istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları merak konusu oldu.

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Edinilen bilgiye göre, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 22.00'de başlayacak. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

İşte, FB maçı hakkında son gelişmeler