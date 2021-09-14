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Giriş Tarihi: 14.9.2021 10:07

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu ezeli rakibi Trabzonspor karşısında üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray Lazio maçına ilişkin detaylar;

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. E grubunda ise temsilcimiz Galatasaray, ilk karşılaşmasını Lazio ile gerçekleştirilecek. Sarı kırmızılılar taraftarının da desteği ile birlikte güçlü rakibi Lazio'yu devirmek istiyor. Peki, Galatasaray Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

GALATASARAY LAZİO UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin gruptaki ilk mücadelesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Müsabaka TSİ 19:45'te başlayacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Exxen karşılaşmayı canlı olarak verecek.

Temsilcimiz gruba 3 puan ile başlayarak gruptan çıkma yolunda ilk avantajı elde etmek istiyor.

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Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta?
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