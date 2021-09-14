Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. E grubunda ise temsilcimiz Galatasaray, ilk karşılaşmasını Lazio ile gerçekleştirilecek. Sarı kırmızılılar taraftarının da desteği ile birlikte güçlü rakibi Lazio'yu devirmek istiyor. Peki, Galatasaray Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?