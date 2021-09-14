Gazıantep FK komadan çıktı

Antalya’yı Muhammet ve Hamza Mendyl’in golleriyle deviren kırmızılı-siyahlılar bu sezon ilk kez 3 puanla tanıştı
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek ilk 3 puanını almayı başardı. İlk yarıya hızlı başlayan kırmızı- siyahlı ekipti. Caulker ve Muhammet Demir iki pozisyondan faydalanamazken, 43'te ise Antalyaspor'da Gökdeniz'in şutunu son anda kaleci Günay kornere çeldi. 54'te kazanılan penaltıyı Muhammet gole çevirip Gaziantep FK'yı öne geçirdi. 90+9'da da Hamza Mendyl maçın skorunu ilan etti: 2-0. Erol Bulut'un ekibi puanını 4'eçıkarırken, Ersun Yanal'ın takımıikinci yenilgisini yaşadı.