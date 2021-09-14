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Giriş Tarihi: 14.9.2021

Kendini aştı

TANER KARAMAN
Kendini aştı

Geçen yıl 407 olan maç başına başarılı pas sayısı 468’e, 4.77’ikl isabetli şut ortalaması da 6.25’e çıktı. Topa sahip olma oranını da %52.9’dan %57’ye yükselten Karadeniz ekibi yeni yıldızları ile farkını gösterdi

Galatasaray karşısında 2-0 geriden gelen ve sahadan bir puan ile ayrılan Trabzonspor, oynadığı futbol ile dikkat çekti. Bordomavili takım ilk dört haftada topladığı 10 puanla yenilgisiz yoluna devam ederken performans verilerinde geçtiğimiz sezonun da üzerine çıktı. Abdullah Avcı'nın talebeleri maç başına başarılı pas karnesini 407'den 468'e yükseltirken, pas başarı yüzdesini ise 83'ten yüzde 86.2'ye artırdı. Karadeniz ekibinin şut, isabetli şut ve topa sahip olma karnesi de çıkış gösterdi.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
Geride kalan sezonda maç başına 4.77 isabetli şut ortalaması ile oynayan Trabzonspor, bu sezon ise 6.25'i yakaladı. Bordo-mavililer 12.85'lik şut performansını 15'e çekerken, topa sahip olma karnesi %52.97'den %57.25'e çıktı. Öte yandan Trabzonspor, maç başına isabetli şut değeriyle ve maç başına attığı 2.5 gol ortalamasıyla da ligin en iyi ekibi olmayı başardı.

HAMSİK BÜYÜLEDİ
Yükselen performansta başrolde yer alan Marek Hamsik, formu ile takımı taşımayı sürdürüyor. G.Saray karşısında 12.529 metre koşan 34 yaşındaki maestro, aynı zamanda 98 pasının sadece 6'sında isabet bulamadı. 14 uzun topunun 13'ünde başarılı olan Slovak yıldız, 1'i asist olmak üzere 6 kez de gollük kilit pas atarak maçın yıldızı oldu.

HEDEFİ 45 YILLIK REKORU KIRMAK
LİGDE 4 maçta 4 gol atarak 1976- 77 sezonunda Necmi Perekli'den sonra bunu başaran ilk isim olan Nwakaeme takımını da sırtlamaya devam ediyor. 2018-19'da Hapoel Beer Sheva'dan alınan Nijeryalı oyuncu, geride kalan 4 sezonda 117 maça çıkarken 37 gol buldu. Bu sezon Yeni Malatya, Sivas, Giresun ve son olarak da G.Saray ağlarını 32 yaşındaki sol kanat, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yüzünü güldürdü. Nwakame artık Necmi Perekli'nin 45 yıl önceki ilk 6 maçta bulduğu 8 gollük rekoru geçmek için çalışacak.

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