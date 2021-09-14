Stefan Kuntz hamlesi ne anlama geliyor? "TFF radikal bir karar aldı"

Milli takımda yeni teknik direktör, deneyimli Alman teknik adam Stefan Kuntz oldu. 58 yaşındaki deneyimli hoca bugün İstanbul'a geldi ve bir görüşme yaptıktan sonra tekrar Almanya'ya döndü.
Sabah Spor yazarı Fatih Doğan, TFF'nin Stefan Kuntz kararını değerlendirdi. İşte Fatih Doğan'ın görüşler;
"TFF RADİKAL BİR HAMLE YAPIYOR"
"TFF radikal bir hamle yapıyor. Türkiye'de geniş yerli hoca havuzundan ya da Avrupa'dan daha kariyerli bir hoca getirebilirdi. Fakat Alman teknik adam Stefan Kuntz ile anlaşıldı."
"STEFAN KUNTZ'UN ÜST DÜZEY BAŞARISI YOK"
"Stefan Kuntz'u Beşiktaş'tan tanıyorum. Kendisi pozitif biridir. Oyuncularla çabuk uyum sağlayan bir karaktere sahip. Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki başarılarına rağmen üst düzey bir başarısı yok."
TFF'NİN DİKKAT ETTİĞİ İKİ FAKTÖR
"Stefan Kuntz hamlesinde Federasyon iki şeye dikkat ediyor. Bir; takıma uyum sağlayacak bir hoca seçimi. İki; Avrupa'da oynayan Türk futbolcular. TFF'nin özellikle Almanya'da oynayan Türk futbolcuları elde tutma düşüncesi var diyebiliriz. Hamit Altıntop'un da yönlendirmeleriyle Stefan Kuntz ile anlaşıldı."
"BU TÜR RADİKAL KARAR KOLAY DEĞİLDİR"
"Fakat bu tür radikal kararları almak kolay değildir. Çünkü Türkiye bu konularda sabırsız bir ülke. Her şeyin çabucak olmasını ister. Fakat dediğim gibi bu tür kararlar ve hamleler kolay olmuyor."
"KUNTZ YENİ JENERASYONUN DİLİNDEN ANLAYAN BİRİ"
"Stefan Kuntz ise, genç jenerasyonun dilinden anlayan biri. Bu anlayışla getirilmiş diyebiliriz fakat bu tek başına yeterli olmayabilir. Bu karar ve hamle çok tartışılacaktır ve tartışılması da gerekiyor."