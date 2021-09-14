Stefan Kuntz hamlesi ne anlama geliyor? "TFF radikal bir karar aldı"

"KUNTZ YENİ JENERASYONUN DİLİNDEN ANLAYAN BİRİ"

"Stefan Kuntz ise, genç jenerasyonun dilinden anlayan biri. Bu anlayışla getirilmiş diyebiliriz fakat bu tek başına yeterli olmayabilir. Bu karar ve hamle çok tartışılacaktır ve tartışılması da gerekiyor."