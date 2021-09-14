Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi Dortmund’da 6 önemli eksik!

"VİDA'NIN EKSİKLİĞİ ÇOK BÜYÜK HANDİKAP"

LEVENT TÜZEMEN: Sergen Yalçın ve öğrencileri için Dortmund maçı gerçek test maçı olacak. Ayrıca Avrupa'da yabancı sınırı olmayacağından dolayı Sergen Yalçın kadro oluşturmakta özgürce davranacaktır. Vida'nın eksikliği çok büyük handikap çünkü Dortmund'un golcüsü Haaland yerden de havadan da tutulması çok zor bir golcü. Vida olsaydı Haaland rahat hareket edemezdi. Beşiktaş doğru alan savunması yaparsa fazla pozisyon vermeyebilir.