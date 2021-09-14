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Giriş Tarihi: 14.9.2021 12:18 Son Güncelleme: 14.9.2021 12:44

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Dortmund'da 6 önemli eksik!

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi Dortmund’da 6 önemli eksik!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, yarın devler sahnesinde çıkıyor. Vodafone Park'ta Dortmund'a karşı maça çıkacak olan Beşiktaş hazırlıklarını devam ettiriyor. Dortmund'un açıklanan kadrosunda Hazard ve Emre Can gibi isimler yer almadı. İşte Dortmund kadrosuna yer almayan 6 önemli eksik.

Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş ise yarın grubun ilk maçında evinde Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi Dortmund'un kadrosu belli oldu.

DORTMUND'DA 6 EKSİK

Kadrosunda Haaland, Reus ve Belingham gibi etkili isimlere sahip olan Dortmund'un kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Thorgan Hazard, Emre Can, Zagadou, Schmelzer, Reyna ve Schulz gibi önemli isimler yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TA VIDA VE TEİXEİRA KADRODA YOK

Bu hafta Yeni Malatyaspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Vida ve Alex Teixeira, Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek. İki önemli oyuncusunu kaybeden Sergen Yalçın Vida'nın yerine Necip'i ya da Montero'yu oynatacak. Sol bekte N'sakala'nın oynaması bekleniyor.

"VİDA'NIN EKSİKLİĞİ ÇOK BÜYÜK HANDİKAP"

LEVENT TÜZEMEN: Sergen Yalçın ve öğrencileri için Dortmund maçı gerçek test maçı olacak. Ayrıca Avrupa'da yabancı sınırı olmayacağından dolayı Sergen Yalçın kadro oluşturmakta özgürce davranacaktır. Vida'nın eksikliği çok büyük handikap çünkü Dortmund'un golcüsü Haaland yerden de havadan da tutulması çok zor bir golcü. Vida olsaydı Haaland rahat hareket edemezdi. Beşiktaş doğru alan savunması yaparsa fazla pozisyon vermeyebilir.

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Dortmund'da 6 önemli eksik!
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