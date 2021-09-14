Son dakika: Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi’nde sezonu açtı! Maçtan önceki o hareketi alkış topladı…

Son dakika… Dünya futbolunun bir numaralı yıldızı Cristiano Ronaldo, futbolda bu sezonun en beklenmedik hamlelerinden birisini yaptı. Sezonun başlamasının ardından Juventus'ta kalmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo, son anda karar değiştirdi.
İtalyan devinin Serie A'da çıktığı ilk maçında ilk 11 başlamayan Ronaldo için ayrılık dedikoduları doğmuş, ancak bu iddialar Juventus cephesi tarafından yalanlanmıştı.
Ancak aradan geçen kısa sürenin ardından ayrılığı kesinleşen Ronaldo'nun, ilk olarak Manchester City'e transfer olacağı yazıldı.
Manchester City'e imza atmak için oldukça ileri aşamalara gelen Portekizli yıldız, son anda bir karar daha değiştirdi.
Alex Ferguson ve Rio Ferdinand gibi Manchester United efsanelerinin devreye girmesiyle eski takımına geri dönmeye ikna olan Ronaldo, 12 yıl aranın ardından Premier Lig'e döndü.
Premier Lig'de yıllar sonra çıktığı ilk maçta 2 gol birden atan Ronaldo, futbolseverleri büyüleyen bir performans sergiledi.
Ligde oynanan karşılaşmanın ardından ise Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'un karşısına çıktı. Zorlu maçta Ronaldo, ilk 11'de başladı.
Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda gol perdesini açan isim ise yine Cristiano Ronaldo oldu. Dünya yıldızı, 12 yıl aradan sonra Manchester United formasıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında golünü attı.
BAYGINLIK GEÇİREN GÖREVLİYE YARDIMA KOŞTU
Ronaldo, Young Boys maçının ısınma anları sırasında yüzüne sert bir top gelen güvenlik görevlisinin yardımına koştu.
Isınma sırasında yüzüne gelen top dolayısıyla baygınlık geçiren güvenlik görevlisi, bir anda yere yığıldı.
O sırada karşılaşmaya hazırlanan 36 yaşındaki yıldız, ısınma hareketlerini bırakarak baygınlık geçiren görevlinin yardımına koştu.
Güvenlik görevlisinin sağlık durumunu kontrol eden Ronaldo, bir müddet baygınlık geçiren kişinin yanında bekledi. Sonrasında ise ısınma hareketlerine devam etti.