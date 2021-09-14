Son dakika: Pereira için dikkat çeken sözler! ’Ersun Yanal ve Erol Bulut’un kaderi...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Son bir ayda 15 kez sakatlın yaşanması eleştirileri de beraberinde getirdi. Sabah Gazetesi Yazarları Fenerbahçe'deki son durumu ve Vitor Pereira'nın tercihlerini yorumladı. 'Pereira, Ersun Yanal ve Erol Bulut'u yolundan çeviren basit hatalarla yenen gollerle tanıştı' yorumu dikkat çekti.
SORU: F.Bahçe sahasında Sivas'ı geçemedi. Pereira neyi yanlış yaptı? Ayrıca çok sakatlık yaşandı. Bunun olmasının özel bir nedeni var mı?
'ERSUN YANAL'I DA EROL BULUT'U DA...'
GÜRCAN BİLGİÇ: 'Sivas beraberliği Pereira'ya fatura edilemez. Altay'ın hatasıyla yenilen gol, takımın taktiği veya kuruluşuyla ilgili değil. Portekizli hoca kendisinden öncekilerin kaderiyle tanıştı. Ersun Yanal'ı da Erol Bulut'u da yolundan çeviren böyle basit ve sarsak hatalarla yenilen gollerdi.
Bundan sonra da Sivasspor gibi 6-7 oyuncu ile kapanan rakiplere karşı oynayacaklar. Bunu çözmenin formülünü bulmak zorundalar. Yoksa her maç bir kahraman çıkartmaları lazım.
Sakatlık sayısının bu kadar çok olması, kuvvet antrenmanlarında sorun olduğunu gösteriyor. Testlerin yapılmadığını duyuyoruz. Herkes aynı çalışmayı yapınca, eksikler tamamlanmıyor. Fenerlab atıl bir şekilde duruyor Samandıra'da.'
ÖMER ÜRÜNDÜL: 'F.Bahçe'nin Sivas maçında yeni oyuncuları takıma girdi. Bunların uyum sağlamaları için biraz zamana ihtiyaç var. Berisha iyi bir santrfor ama yeni bir takıma geldiğinizde çabuk adapte olmak için en zor görev yeri santrfordur. Rossi de yorulana kadar dar alandaki çabukluğu ve adam eksiltmeleriyle iyi bir performans sergiledi.
Meyer de faydalı olacak bir oyuncu. F.Bahçe'de en fazla çalışılması gereken yer, ortadan ver-kaçlarla kapalı defans arasında pozisyon bulabilmek. Bunlar çok eksik. Fazla sakatlık problemlerinin iki önemli nedeni vardır; bir tanesi yanlış idmanlar.
Bana göre daha da önemlisi futbolcuların kendilerine iyi bakmamaları. En canlı örnek İrfan Can. Son senesine bakıyorum, devamlı adale problemleri var.'
'BERİSHA'YI OYNATMAK HATAYDI...'
LEVENT TÜZEMEN: 'Pereira, ilk 3 hafta kafasındaki 11'i sahaya yansıtıp başarılı olmuştu. Son yapılan 4 transfer Pereira'nın aklını karıştırdı ve F.Bahçe'nin oyun ritmine zarar verdi. Valencia ile maça başlamamak, yeni golcü Berisha'ya şans tanımak hataydı.
Pereira kazanan takımı korumaya devam etmeli, son anda gelenler rekabet adına daha sonra şans bulmalı. Ancak her oyuncuya aynı antrenmanı yaptıramazsınız. Futbolcular için 3 kural vardır; iyi çalışacaksın, iyi besleneceksin, iyi dinleneceksin.
Bu kurala uymayanlar Pereira'nın ağır idmanları sonrası sakatlık yaşamaya başladı. Adale sakatlıkları ya fazla yüklenmekten ya da oyuncunun kendine iyi bakmamasından gerçekleşir.'
İSKENDER GÜNEN: 'Kalite açısından vasat, mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Sivasspor gibi dirençli bir takıma karşı öne geçmek öz güveni artırma açısından büyük bir önem taşır. Ama futbolun içinde olan kaleci Altay'ın yaptığı büyük bir hata, sonucu eşitledi.
İkinci yarıya başlarken Pereira'nın maçta hiçbir üretkenliği olmayan Berisha'yı oyundan alması gerekirdi. Görünene göre Valencia bu takımın vazgeçilmezi. Darbeye bağlı olmayan sakatlıklar fazla olduğu için antrenman yüklemelerinin yanlışlığı büyük bir neden gibi gözükmekte.'