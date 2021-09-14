Son dakika: Pereira için dikkat çeken sözler! ’Ersun Yanal ve Erol Bulut’un kaderi...’

SORU: F.Bahçe sahasında Sivas'ı geçemedi. Pereira neyi yanlış yaptı? Ayrıca çok sakatlık yaşandı. Bunun olmasının özel bir nedeni var mı?

'ERSUN YANAL'I DA EROL BULUT'U DA...'

GÜRCAN BİLGİÇ: 'Sivas beraberliği Pereira'ya fatura edilemez. Altay'ın hatasıyla yenilen gol, takımın taktiği veya kuruluşuyla ilgili değil. Portekizli hoca kendisinden öncekilerin kaderiyle tanıştı. Ersun Yanal'ı da Erol Bulut'u da yolundan çeviren böyle basit ve sarsak hatalarla yenilen gollerdi.