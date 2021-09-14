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Giriş Tarihi: 14.9.2021 07:46 Son Güncelleme: 14.9.2021 07:46

YKS ek tercih ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 YKS ek tercih/yerleştirme nasıl yapılır, kılavuz açıklandı mı?

YKS ek tercih ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 YKS ek tercih/yerleştirme nasıl yapılır, kılavuz açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından YKS ek tercih tarihleri son dakika haberi olarak duyurulacak. Adaylar ilk tercih kayıt işlemlerini 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi. Şimdi ise üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ek tercih yapabilmek için bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz ile üniversite ek yerleştirme işlemleri YKS 140 puan ve üstü alanların tercih yapacaklar için tamamlanacak. Peki YKS ek tercih ne zaman, 2.tercihler başladı mı? ÖSYM ile Üniversite YKS ek tercih/yerleştirme nasıl yapılır? İşte son bilgiler…

YKS ek tercih işlemleri ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Adaylar üniversite boş kontenjanları ile beraber adaylar belirlenen tarihlerde yeniden tercihlerini gerçekleştirecek ve şanslarını deneyecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2021 üniversite boş kontenjanları ile kendi puanlarını baz alarak yeniden şanslarını denemiş olacak. Peki YKS ek tercih ne zaman, 2.tercihler başladı mı? ÖSYM ile Üniversite YKS ek tercih/yerleştirme nasıl yapılır?

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? EK TERCİHLER 2021

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu. Üniversite boş kontenjanlarına kişiler dilerlerse 2021 YKS ek tercih başvuruları döneminde işlemlerini gerçekleştirerek yeniden şansını deneyebilecek…

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" ifadelerini kullandı.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.

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YKS ek tercih ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 YKS ek tercih/yerleştirme nasıl yapılır, kılavuz açıklandı mı?
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