Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS yerleştirme sonuçları 2021 açıklandı! ÖSYM AİS ile DGS tercih yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.9.2021 08:58 Son Güncelleme: 15.9.2021 08:59

DGS yerleştirme sonuçları 2021 açıklandı! ÖSYM AİS ile DGS tercih yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

DGS yerleştirme sonuçları 2021 açıklandı! ÖSYM AİS ile DGS tercih yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

ÖSYM tarafından DGS tercih sonuçları son dakika haberi olarak duyuruldu. Dikey Geçiş Sınavı kapsamında tercih işlemleri tamamlanırken adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerine yoğunluk kazandırdı. Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda sorgulayabiliyor. Peki ÖSYM AİS ekranı ile DGS tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

DGS tercih sonuçları açıklandı! Gelen son dakika duyurusuna göre adaylar DGS yerleştirme sonuçlarına, 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Peki ÖSYM AİS ekranı ile DGS tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

DGS TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 7 Eylül 23.59'da sona erdi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULA!

DGS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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DGS yerleştirme sonuçları 2021 açıklandı! ÖSYM AİS ile DGS tercih yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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