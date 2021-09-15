DGS tercih sonuçları açıklandı! Gelen son dakika duyurusuna göre adaylar DGS yerleştirme sonuçlarına, 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Peki ÖSYM AİS ekranı ile DGS tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı