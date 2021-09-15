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Giriş Tarihi: 15.9.2021 08:26 Son Güncelleme: 15.9.2021 08:27

İŞKUR 2021 GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve nasıl öğrenilir?

İŞKUR 2021 GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve nasıl öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alımına ilişkin başvurularını tamamladı. Başvuruların alınmasının ardından gözler GSB kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Yapılacak kura çekiminin ardından binlerce aday belirtilen pozisyonlarda istihdam edebilmek için sınava girmeye hak kazanmış olacak. Öte yandan; sonraki süreçte ise GSB kura sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. Peki; GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura çekimi tarihi ile kura sonuçları sorgulama ekranı.

Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı yapacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuş ve sonrasında ise başvurular alınmıştı. 27 Ağustos tarihinde alınan başvuruların ardından gözler GSB işçi alımı kura çekimi tarihine çevrildi. Hem kadın hem erkek olmak üzere istihdam sağlanabilecek olup adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması bekleniyor. Peki; GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB kura çekimi ve GSB kura sonuçları ekranı!

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR tarafından düzenlenecek olan kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek. Kuranın yapılacağı yer henüz açıklanmadı ancak ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından duyurulacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleşecek.

Gençlik Spor Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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İŞKUR'un ortaklığıyla gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) çekilişinin ardından merakla araştırılan kura sonuçları, kurumun açıkladığı sayfa üzerinden erişime açılacak. Her ilde kurulan komisyon ile belirlenen kura sonuçları, asıl ve yedek liste olarak sisteme yüklenecek.

GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

GSB HANGİ KADROLARDA VE ŞEHİRLERDE ELEMAN ALINACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı ilana göre, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında işe alım yapılacak. Her iki cinsiyetten de istihdam sağlanacağı bilinirken, adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması bekleniyor.

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İŞKUR 2021 GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve nasıl öğrenilir?
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