Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı yapacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuş ve sonrasında ise başvurular alınmıştı. 27 Ağustos tarihinde alınan başvuruların ardından gözler GSB işçi alımı kura çekimi tarihine çevrildi. Hem kadın hem erkek olmak üzere istihdam sağlanabilecek olup adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması bekleniyor. Peki; GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB kura çekimi ve GSB kura sonuçları ekranı!