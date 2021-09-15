iPhone 13 özellikleri ve fiyatı belli oldu! Yeni iPhone’lar ne zaman satışa çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler?

Tüm dünyanın gözü kulağı dünkü Apple lansmanındaydı. Teknoloji devi Apple, iPhone 13 ailesi başta olmak üzere, yeni çıkaracağı cihazların tanıtımını yaptı. iPhone 13 ailesi, önceki modellerde olduğu gibi 4 farklı şekilde gelecek. Buna göre, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, Apple'ın yeni amiral gemileri olacak. iPhone 13 özellikleri göz doldururken model model fiyatı da açıklandı.

iPHONE 13 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone Pro Max, farklı renk seçenekleri ve farklı fiyat segmentlerinde satışa çıkacak. Grafit, altın, gümüş, sierra mavisi olmak üzere 5 renk seçeneği ile görücüye çıkan iPhone 13'ün A15 işlemci ile birlikte geleceği, 12 megapiksellik geniş açılı bir kameraya sahip olacağı belirtildi. Peki, iPhone 13 ne zaman Türkiye'ye gelecek ve Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak?

İşte, iPhone 13 Türkiye satış fiyatı, özellikleri ve çıkacağı tarih