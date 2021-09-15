iPhone 13 özellikleri ve fiyatı belli oldu! Yeni iPhone’lar ne zaman satışa çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler?

Tüm dünyanın gözü kulağı dünkü Apple lansmanındaydı. Teknoloji devi Apple, iPhone 13 ailesi başta olmak üzere, yeni çıkaracağı cihazların tanıtımını yaptı. iPhone 13 ailesi, önceki modellerde olduğu gibi 4 farklı şekilde gelecek. Buna göre, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, Apple'ın yeni amiral gemileri olacak. iPhone 13 özellikleri göz doldururken model model fiyatı da açıklandı.
iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone Pro Max, farklı renk seçenekleri ve farklı fiyat segmentlerinde satışa çıkacak. Grafit, altın, gümüş, sierra mavisi olmak üzere 5 renk seçeneği ile görücüye çıkan iPhone 13'ün A15 işlemci ile birlikte geleceği, 12 megapiksellik geniş açılı bir kameraya sahip olacağı belirtildi. Peki, iPhone 13 ne zaman Türkiye'ye gelecek ve Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak?
İşte, iPhone 13 Türkiye satış fiyatı, özellikleri ve çıkacağı tarih
Etkinlik direkt bir açılış ile başladı. Apple CEO'su Tim Cook, Apple TV Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi.
Yeni iPhone'da IP68 suya dayanıklılık özelliği de bulunuyor. Arka kamera bölümü yeniden düzenlendi. Ayrıca pembe, mavi, gece, yıldız ve kırmızı olarak beş yeni renk geliyor.
Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti.
Yeni iPhone 13 Pro da bir önceki nesle göre 1.5 saat daha fazla batarya ömrüne sahip.
13'te 2.5 saatlik bir artış görülürken iPhone 13 Mini'de 1.5 saatlik bir gelişme tespit edildi.
Apple'in iPad diğer cihazlardan nasıl ayrıldığını aktaran Cook, aksesuarlarıyla diğer cihazlardan ayrılıyor.
iPhone 13'te kullanılan arka kameraların iPhone 12'nin Pro versiyonundan daha iyi olduğu aktarıldı.
F/1.8 diyagram genişliğindeki ikili kameralarda 1.7 micronluk sensörler kullanıldı.
Yeni cihazda kameralar daha da gelişti. Apple yeni iPhone 13 Pro ailesinde üç farklı kamera kullandı. Ayrıca yeni Pro Max'lerin makro fotoğraflar çekebildiği aktarıldı.
Sputnik'in aktardığı habere göre, Watch Series 7'nin başlangıç fiyatı 399 dolar olacak. Yeni Apple Watch'un ekranı yüzde 50 oranında daha geniş içerik okuma imkanı sağlayacak.
Akıllı saat tarafında uzun yıllardır liderlik koltuğunda oturan Apple, bu akşam düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saat modelini de görücüye çıkarttı.
Önceki seriyle kıyaslandığında büyük radikal değişiklikleri içinde barındırmayan Watch Series 7, şık bir tasarımla karşılıyor.
Apple Watch Series 6'ya göre yüzde 20, Watch Series 3'e göreyse yüzde 50 daha büyük bir ekranla karşılayan yeni nesil akıllı saat, çok daha parlak bir ekranla buluşturacak.
Mesajları çok daha büyük bir ekranda okumaya olanak sağlayan yeni nesil Apple Watch, dinamik kontrollere de sahip.
Küçük olmasına rağmen sunduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken iPad Mini, çok daha küçük bir ekran tasarımıyla geliyor. Mor, pembe, sarı ve gri renkleriyle gelen yeni nesil iPad 8.3 inçlik boyutuyla dikkat çekiyor. 500 nit parlaklık sunan cihaz, Touch ID'ye de sahip. Ekranın yukarısında konumlandırılan bu tuşta dokunma deneyimi de geliştirildi.
Önceki jenerasyonlara göre yüzde 40 oranında hız, yüzde 80 oranında da grafik performans artışı sunuyor. Yeni bir level atlandığı söylenen cihazın, USB C portuna sahip olduğu aktarılıyor. 10 kat daha hızlı bir şarj deneyimi demek olan USB C bağlantıları, çok daha hızlı bağlantıları vadediyor.
iPad Mini'ye 5G takısı ekleyen Apple, çok daha hızlı bir internet hızı da sunuyor.
Tasarımsal olarak çok daha gelişmiş ve kompakt olarak sunulan iPad Mini'yle Apple Pencil uyumu da artırılmış. Çok daha hızlı şarj olan kalem, daha uzun süre kullanım sunuyor.
Yeni iPad Mini'nin başlangıç fiyatı 499 dolar olarak açıklandı.
Phone 13 mini 10 bin 999, iPhone 13 ise 11 bin 999, 6.1 inç ekrana sahip iPhone 13 Pro 15 bin 999 ve 6.7 inç ekrana sahip iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 liradan başlangıç satış fiyatıyla satışa sunulacak.
4 yeni modelden oluşan iPhone 13 serisi için Türkiye'de 24 Eylül'den itibaren ön sipariş verilebilecek.
Yeni iPhone'lar 1 Ekim itibariyle de Türkiye'de satışta olacak.