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Giriş Tarihi: 15.9.2021

Mesut planı biliyordu

Mesut planı biliyordu

Portekizli hoca, oyunla ilgili hesaplarını Mesut Özil ile yapıyor. Kaptan’ın Sivasspor karşısında 60 dakika oynatılması daha önceden düşünülmüştü

Fenerbahçe'de her oyuna giriş-çıkışında hakkında spekülasyon üretilen Mesut Özil ile ilgili gerçeklerin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun takımda her konuda sorumluluk aldığı belirtildi. Son olarak Sivasspor maçı 1-1 giderken oyundan alındığı için "Aralarında sıkıntı var" iddiaları yükselen Pereira ile Mesut, aksine gayet iyi bir ilişki içinde.

11'DE OYNAMAYA DEVAM
32 yaşındaki futbolcunun son maçta oyundan alınmasının planlı olduğu ve Mesut'un 60. dakikada çıkacağını bildiği ifade edildi. Bunun sebebi ise kararın yapılan ölçümlere göre alınması. Örneğin Tisserand sakatlanmasa, yorgun Szalai oynamayacaktı. İrfan Can, 59'da oyuna girdi. Ancak sakatlık dolayısıyla takım kreatif oyuncu eksikliği çekti. Mesut yorgunluk yaşamadığı sürece ilk 11'de oynamaya devam edecek.

SORU: F.Bahçe'de Mesut Özil takımın lideri olarak görülse de birçok kesim tarafından eleştiriliyor. Yıldız oyuncunun performansını siz nasıl buluyorsunuz? Pereira, 11'de görev vermeye devam etmeli mi?

Gürcan BİLGİÇ
Standartların dışında
Mesut Özil gibi bir oyuncunuz varsa normal standartların dışında düşünmek zorundasınız. Mesut, büyük oyuncu tarifini barındıran bir futbolcu. Takım liderliğini alması için de kaptan yapıldı. Eğer elinizde böyle bir figür varken tabela da size 'galipsin' demiyorsa kesinlikle oyundan çıkartmamalısınız. Kötü oynayabilir ama bir anda bir pas, şut veya çalımla her şeyi değiştirir. Hele hele sistem yenilemişken, genç ve yeni transferlerle oynuyorken Mesut'a çok daha fazla ihtiyacınız var.

Ömer ÜRÜNDÜL
Futbol ilkelerine ters
Benim bu konulardaki görüşlerim açıktır, her zaman aynı konular gündeme gelince aynı görüşleri paylaşıyorum. Günümüzde bütün spor branşlarının artık en önemli temel ilkesi fizik güç. Ne kadar yıldız bir futbolcu olursa olsun, eğer fizik gücü yeterli değilse benim için bir şey ifade etmiyor. Mesut Özil gibi bir yıldızın da bugünkü fizik gücü, günümüz futbolunun en önemli ilkelerinden birine ters düşüyor.

Ali GÜLTİKEN
Oturmuş düzen şart
Mesut Özil çok özel yetenekleri olan, ekstrem bir oyuncu. Fakat Mesut'tan verim almak istiyorsanız, diğer takım yapısının ve oyun düzeninin oturmuş olması gerekir. Mesut bulunduğu takımı oynatır ancak takımın kendi içinde bir düzeninin olması lazım. F.Bahçe yeni bir oyun sistemi, yeni bir teknik adam ve yeni oyuncularla bir takım olmaya çalışıyor. Bunun da zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe kendi yapısını oturtursa, Mesut ortaya çıkacak ama Mesut'u sorgulayarak takımı oluşturmaya çalışırsanız F.Bahçe doğru cevabı bulamaz. Önemli olan bir bütünü oluşturmak.

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