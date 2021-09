Mesut planı biliyordu

enerbahçe'de her oyuna giriş-çıkışında hakkında spekülasyon üretilen Mesut Özil ile ilgili gerçeklerin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun takımda her konuda sorumluluk aldığı belirtildi. Son olarak Sivasspor maçı 1-1 giderken oyundan alındığı için "Aralarında sıkıntı var" iddiaları yükselen32 yaşındaki futbolcunun son maçta oyundan alınmasının planlı olduğu veÖrneğin Tisserand sakatlanmasa, yorgun Szalai oynamayacaktı. İrfan Can, 59'da oyuna girdi. Ancak sakatlık dolayısıyla takım kreatif oyuncu eksikliği çekti. Mesut yorgunluk yaşamadığı sürece ilk 11'de oynamaya devam edecek.Özil gibi bir oyuncunuz varsa normal standartların dışında düşünmek zorundasınız.Takım liderliğini alması için de kaptan yapıldı. Eğer elinizde böyle bir figür varken tabela da size 'galipsin' demiyorsaKötü oynayabilir ama bir andaHele hele sistem yenilemişken, genç ve yeni transferlerle oynuyorken Mesut'a çok daha fazla ihtiyacınız var.bu konulardaki görüşlerim açıktır, her zaman aynı konular gündeme gelince aynı görüşleri paylaşıyorum.Ne kadar yıldız bir futbolcu olursa olsun, eğer fizik gücü yeterli değilse benim için bir şey ifade etmiyor. Mesut Özil gibi bir yıldızın da bugünkü fizik gücü,Özil çok özel yetenekleri olan, ekstrem bir oyuncu. Fakat Mesut'tan verim almak istiyorsanız, diğer takım yapısının ve oyun düzeninin oturmuş olması gerekir.F.Bahçe yeni bir oyun sistemi, yeni bir teknik adam ve yeni oyuncularla bir takım olmaya çalışıyor. Bunun da zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe kendi yapısını oturtursa, Mesut ortaya çıkacak amaF.Bahçe doğru cevabı bulamaz. Önemli olan bir bütünü oluşturmak.