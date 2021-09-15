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Giriş Tarihi: 15.9.2021 16:21 Son Güncelleme: 15.9.2021 19:28

Pedagojik formasyon nedir?

Pedagojik formasyon nedir?

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl alınan kararda pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkı iptal edilmiş, Bakanlık ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirmişti. Ancak MEB konuyla ilgili yeni bir karar yayımladı. Bu kapsamda binlerce öğretmen adayı detayları merak ediyor. Peki, Pedagojik formasyon nedir, ne demek, kimler alabilir? İşte Pedagojik formasyon son dakika gelişmeleri...

Milli Eğitim Bakanlığı pedagojik formasyon ile ilgili yeni bir karar aldı. Yeni karara göre Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek. Bu son dakika gelişmesinin ardından ise "Pedagojik formasyon nedir, ne demek, kimler alabilir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB açıklaması sonrası gündeme gelen Pedagojik formasyon kararı ve son dakika gelişmesinin detayları...

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim. Eğitim fakülteleri 'pedagojik formasyon' dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun açıkladığı yaklaşık 100'e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabiliyor.

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Pedagojik formasyon nedir?
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