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Giriş Tarihi: 15.9.2021 18:50 Son Güncelleme: 15.9.2021 18:52

Son dakika: Milli takımda Kuntz dönemi başlıyor! Oy çokluğuyla kabul edildi...

Son dakika: Milli takımda Kuntz dönemi başlıyor! Oy çokluğuyla kabul edildi...

Son dakika haberi... Şenol Güneş ile yolların ayrılmasıyla birlikte milli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyordu. Alman futbol adamı Stefan Kuntz ile yapılan görüşmede anlaşma sağlanmıştı. Hamit Altıntop'un Kuntz ile görüşmesinden sonra TFF yönetimi toplandı.

DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre TFF yönetimi, Stefan Kuntz isminde birleşti. İstanbul'da Hamit Altıntop ile görüşen Kuntz, milli takımda çalışmaya sıcak bakmıştı. Kuntz'un yanında bir de yerli yardımcı teknik adam olacak. Kuntz ile TFF arasındaki anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ifade edildi.

SON DAKİKA: KUNTZ + YERLİ YARDIMCI FORMÜLÜ!

İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu.

ANLAŞMA 2024 YILINA KADAR OLACAK!

Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek. Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.

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Son dakika: Milli takımda Kuntz dönemi başlıyor! Oy çokluğuyla kabul edildi...
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