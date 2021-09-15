Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş ilk bölüm ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, konusu ne?

Show Tv ekranlarında yeni başlayacak olan ve başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Üç Kuruş dizisi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla şimdiden milyonlar tarafından merakla bekleniyor. "Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor?" sorusu dizinin ilk tanıtım fragmanı sonrası gündemdeki yerini aldı. İçerde ve Çukur dizilerinin ardından Pazartesi günleri Show TV'de yayınlanacak, Ay Yapım'ın yeni dizisi izleyicilerle buluşmak için hazırlıklara başladı. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI BELLİ OLDU MU?
Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.
'Üç Kuruş' dizisinin fragmanı yayınlandı | Video
ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Henüz konuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak dizinin Eylül ayıyla beraber yayına gelmesi beklentiler arasında yer alıyor.
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ay Yapım, yepyeni ve iddialı projesi 'Üç Kuruş' için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yayınlanan ilk teaser'ında yer alan "Ben Hiç Yapmadım Diyebilir Misin? İçindeki Irkçıyla Yüzleşmeye Hazır Mısın?" sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.