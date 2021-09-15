Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş ilk bölüm ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, konusu ne?

Show Tv ekranlarında yeni başlayacak olan ve başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Üç Kuruş dizisi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla şimdiden milyonlar tarafından merakla bekleniyor. "Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor?" sorusu dizinin ilk tanıtım fragmanı sonrası gündemdeki yerini aldı. İçerde ve Çukur dizilerinin ardından Pazartesi günleri Show TV'de yayınlanacak, Ay Yapım'ın yeni dizisi izleyicilerle buluşmak için hazırlıklara başladı. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...