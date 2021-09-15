Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş ilk bölüm ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, konusu ne?
Giriş Tarihi: 15.9.2021 19:54 Son Güncelleme: 15.9.2021 20:03

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş ilk bölüm ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, konusu ne?

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş ilk bölüm ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, konusu ne?

Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden ünlü isimlerin başrollerde yer alacağı iddiasıyla gündeme gelen Üç Kuruş dizisi, ilk tanıtım fragmanını yayınladı. Çukur kadrosundan bazı isimlerin de yeni dizide yer alacağı konuşulurken, Show TV'de yayınlanacak olan dizinin fragmanlığında ırkçılığa yapılan vurgu dikkatleri çekti. Dizinin bekleyenleri "Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Show Tv’nin yeni dizisi Üç Kuruş ne zaman başlıyor, ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? Oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte tüm detaylar...

Show Tv ekranlarında yeni başlayacak olan ve başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Üç Kuruş dizisi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla şimdiden milyonlar tarafından merakla bekleniyor. "Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor?" sorusu dizinin ilk tanıtım fragmanı sonrası gündemdeki yerini aldı. İçerde ve Çukur dizilerinin ardından Pazartesi günleri Show TV'de yayınlanacak, Ay Yapım'ın yeni dizisi izleyicilerle buluşmak için hazırlıklara başladı. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm yayın tarihi belli oldu mu? Üç Kuruş oyuncuları kimler, konusu ne?

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI BELLİ OLDU MU?

Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.

'Üç Kuruş' dizisinin fragmanı yayınlandı | Video

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Henüz konuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak dizinin Eylül ayıyla beraber yayına gelmesi beklentiler arasında yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ay Yapım, yepyeni ve iddialı projesi 'Üç Kuruş' için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yayınlanan ilk teaser'ında yer alan "Ben Hiç Yapmadım Diyebilir Misin? İçindeki Irkçıyla Yüzleşmeye Hazır Mısın?" sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
GSB kura çekimi canlı izle: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 GSB işçi-personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
GSB kura çekimi ekranı: İŞKUR 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Son dakika: Fenerbahçe'deki Mesut Özil - Pereira gerçeği ortaya çıktı! Sivasspor maçında oyundan alınması...
Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer resmen duyurdu | 2021-2022 Okullarda yüz yüz eğitim devam edecek mi?
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Altın fiyatları ve para yön bulacak! Dünya bu saati bekliyor
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu hep birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş ilk bölüm ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, konusu ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA