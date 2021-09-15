Ümraniye 5’te 5 yaptı

TFF 1. Lig'de 5. haftanın açılış maçları dün oynandı. Son karşılaşmasında Denizlispor'a sahasında 2-0 yenilerek kan kaybeden Eyüpspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 mağlup edip kendine geldi. 43'te Stancu ile öne geçen eflatun- sarılılar, 74'te Umut Bulut'un asistinde Mete Demir ile 2 farkı buldu. 84'te Doğan Can Davas durumu 2-1'e getirse de başka gol sesi çıkmayınca kazanan Eyüpspor oldu. Lider Ümraniyespor da deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-0'lık sonuçla devirerek 5'te 5 yaptı ve koltuğunu sağlama aldı. İstanbul ekibinin gollerini Onur Ayık ve Del Valle atarken, Erzurum'da Mustafa Yumlu 90+3'te itirazdan direkt kırmızı kart gördü.