A Planı 3 puan B Planı yok

Vitor Pereira, tüm planı Frankfurt’u deplasmanda yenmek üzerine kurdu
Fenerbahçe, Almanya'ya sakat olan İrfanCan Kahveci, Marcel Tisserand, NazımSangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra isimleriUEFA listesine yazılmayan Miguel Crespo,Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan yoksungitti. Savunmada Serdar Aziz, sol çizgideFerdi, santrforda ise Valencia 11'e dahil olacak.Yeni transfer Max Meyer Fenerbahçe'deZajc'ın boşluğunu dolduracak. Teknik direktörVitor Pereira son antrenmanda futbolcularınaFrankfurt karşısında yapılacak ön alan baskısınınönemine değindi. Maçın şifresinin rakibinpas bağlantılarını kapatmak olduğunu vurguladı.Sarı-lacivertliler önde basıp rakibin üzerlerindebaskı kurmasına engel olacak. Böylelikletakımın topa sahip olma oranı artırılıp dahafazla yorulması önlenecek.
GURBETÇİLER BAĞRINA BASTI
Fenerbahçe kafilesi Almanya'da büyük ilgiyle karşılandı. Daha uçaktan inerken, havalimanı çalışanları başta Mesut Özil olmak üzere tüm oyunculardan imza alıp, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Sarı-lacivertli kulüp bu görüntüleri sosyal medya hesabından "Hallo (merhaba) Eintracht" notuyla paylaşıp rakibine, geldiğini duyurdu. Fenerbahçeli gurbetçiler takımı kamp yapacağı otelin önünde de sevgi gösterileriyle karşıladı.
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Fenerbahçe, Alman ekibi ile 2. kez rakip oldu. 2006-07'de UEFA Kupası gruplarında 13 Aralık 2006'da İstanbul'da oynanan maç 2-2 bitmişti.