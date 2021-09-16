Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖL Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021-2022 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ekranı
Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:16 Son Güncelleme: 16.9.2021 07:16

AÖL Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021-2022 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ekranı

AÖL Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021-2022 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan binlerce öğrenci için AÖL 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini duyurmuştu. Bu kapsamda işlemler devam ederken vatandaşlar “AÖL kayıt yenileme tarihleri nedir, açık lise kaydı nasıl ve nereden yapılır?” sorularına yanıt aramaya başladı. 2021-2022 yılına ilişkin ilk dönem öncesinde vatandaşların belirlenen tarihler aralığında kayıtlarını tamamlayıp belirlenen ücreti de ödemesi gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar? İşte Açık lise kayıtlarına ilişkin tüm detaylar...

AÖL kayıt yenileme ekranı bilindiği üzere 6 Eylül tarihinde açılmıştı. Açık lise öğrencileri bu kapsamda "AÖL kayıt yenileme tarihleri nedir, açık lise kaydı nasıl ve nereden yapılır?" şeklindeki soruları gündeme taşıdı. Ekim ayında belirlenen tarihe kadar açık lise öğrencilerinin belirlenen ücreti de ilgili bankalar üzerinden yatırması gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman bitiyor, açık lise kaydı nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞLADI!

Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Mazerete bağlı ilk kayıt tarihi ise 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milyonlar KYK yurt sonuçları için bekleyişte!
KPSS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl yapılır?
GSB duyurdu: GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanır? GSB işçi-personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
Son dakika: Beşiktaş, Haaland ve Bellingham'ı durduramadı! 90'da Montero'nun golü geldi ama...
GSB açıkladı: GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İŞKUR 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
İBB’ye ait spor kompleksinde klor borusu patladı! 6 kişi zehirlendi
Ankara-İstanbul yolunun alternatifi olacak projede ilk adım atıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021-2022 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA