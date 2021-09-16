AÖL Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021-2022 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ekranı

AÖL kayıt yenileme ekranı bilindiği üzere 6 Eylül tarihinde açılmıştı. Açık lise öğrencileri bu kapsamda "AÖL kayıt yenileme tarihleri nedir, açık lise kaydı nasıl ve nereden yapılır?" şeklindeki soruları gündeme taşıdı. Ekim ayında belirlenen tarihe kadar açık lise öğrencilerinin belirlenen ücreti de ilgili bankalar üzerinden yatırması gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman bitiyor, açık lise kaydı nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar...