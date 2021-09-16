Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern Münih, Leon Goretzka’nın sözleşmesini 2026’ya kadar uzattı
Giriş Tarihi: 16.9.2021 12:01

Bayern Münih, Leon Goretzka’nın sözleşmesini 2026’ya kadar uzattı

AA
Bayern Münih, Leon Goretzka’nın sözleşmesini 2026’ya kadar uzattı

Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Alman milli futbolcu Leon Geretzka’nın sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Goretzka'nın 2022'ye kadar süren sözleşmesi önceden 2026'ya kadar uzatıldı. Tecrübeli futbolcu, Bayern Münih ile son 3 yılda kazanılacak her şeyi kazandıklarını belirterek, "Ancak şampiyonlukları kazanmaktan daha güzel olan bu başarıları teyit etmek ve tekrarlamaktır" dedi.

Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn da, Bayern Münih'in gelişmesi için en iyi oyuncuların kulüpte uzun bir süre kalmalarının önemli olduğunu belirterek, "Kulübün başarılı olması için sürekli motive olmuş oyunculara ihtiyacımız var. Leon Goretzka'ya motivasyon hakkında bir şey söylenmesine gerek yok. Goretzka her zaman kendini geliştirmek istiyor ve Bayern Münih'te bir dönemi şekillendirme isteğine sahip" değerlendirmesinde bulundu.

2018'de Schalke 04'den Bayern Münih'e transfer edilen Goretzka, Bavyera kulübüyle 3 lig şampiyonluğu, 2 kez Almanya Kupasını ve 2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını kazandı. Goretzka, Bayern Münih formasıyla 118 maçta 25 gol kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için açıklama yaptı: 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı! Sinir krizi geçirdi...
Yüz yüze eğitimde son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 KPSS lisans sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Son dakika haberi | HÜRKUŞ'un bilgilerini böyle satmışlar!
Son dakika: Beşiktaş-Dortmund maçı sonrası flaş sözler! "Bu kadarı şart mıydı? Sergen Yalçın keşke..."
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Taliban karıştı
Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih, Leon Goretzka’nın sözleşmesini 2026’ya kadar uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA