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Giriş Tarihi: 16.9.2021 11:04 Son Güncelleme: 16.9.2021 11:11

Beşiktaş'ı yıkan Haaland'ın yeni durağı neresi olacak? Dortmund yerine alacağı forveti belirledi

Beşiktaş’ı yıkan Haaland’ın yeni durağı neresi olacak? Dortmund yerine alacağı forveti belirledi

Şampiyonlar Ligi'de bu sezon oynadığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başaran Erling Haalan'ın önümüzdeki yaz Borussia Dortmund'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Haaland'ı isteyen takımlar arasında Real Madrid, PSG ve Manchester City var. Haaland'ın takımdan ayrılışı sonrası Dortmund, yeni forvetini belirledi.

ESPN'nin haberine göre Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın bu sezon Almanya'daki son senesi! Leipzig takımından 50 milyon sterlin bedelle Chelsea'ye giden Timo Werner, Lukaku'nun gelmesinden sonra forma şansı bulamadı.

BAYERN MÜNİH DE İSTİYOR!

Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği Timo Werner'i Bayern Münih de transfer etmek istiyor.

İngiltere doğumlu Erling Haaland, Norveç milli takımının formasını 15 kez giydi ve 12 gol attı. Bundesliga'da 47 maçta 45 gol atan Haaland, dünyanın en iyi forveti olarak değerlendiriliyor.

REAL MADRİD VE MANCHESTER CİTY KAPIŞACAK!

Henüz 21 yaşında olan Erling Haaland'ın gelecek sezon Real Madrid veya Manchester City'den birine transfer olması bekleniyor. PSG de Haaland için sıradaki takımlar arasında...

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Beşiktaş'ı yıkan Haaland'ın yeni durağı neresi olacak? Dortmund yerine alacağı forveti belirledi
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