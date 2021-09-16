Beşiktaş’ı yıkan Haaland’ın yeni durağı neresi olacak? Dortmund yerine alacağı forveti belirledi

BAYERN MÜNİH DE İSTİYOR!
Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği Timo Werner'i Bayern Münih de transfer etmek istiyor.
İngiltere doğumlu Erling Haaland, Norveç milli takımının formasını 15 kez giydi ve 12 gol attı. Bundesliga'da 47 maçta 45 gol atan Haaland, dünyanın en iyi forveti olarak değerlendiriliyor.
REAL MADRİD VE MANCHESTER CİTY KAPIŞACAK!
Henüz 21 yaşında olan Erling Haaland'ın gelecek sezon Real Madrid veya Manchester City'den birine transfer olması bekleniyor. PSG de Haaland için sıradaki takımlar arasında...