Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gruplarında ilk hafta maçları tamamlandı

Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer mücadelede Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı. Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova ekibi 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçların ardından Galatasaray, E Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.