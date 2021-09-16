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Giriş Tarihi: 17.9.2021 00:38 Son Güncelleme: 17.9.2021 00:43

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruplarında ilk hafta maçları tamamlandı

AA
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gruplarında ilk hafta maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise Lazio'yu kendi sahasında 1-0 mağlup etti. İşte Avrupa Ligi gruplarındaki sonuçlar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının gruplarında ilk hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe, D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Mesut Özil'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi ekip adına 41. dakikada Sam Lammers'in kaydettiği golle mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Olympiakos, sahasında Antwerp'i 52. dakikada Youssef El-Arabi ve 87. dakikada Oleg Reabciuk'un golleriyle 2-1 yendi. Konuk takımın golünü 75. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Bu sonuçların ardından Olympiakos, D Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.

E Grubu'nda Lazio'yu ağırlayan Galatasaray, 67. dakikada kaleci Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi.

Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer mücadelede Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı. Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova ekibi 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçların ardından Galatasaray, E Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.

Ligin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1

Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2

Ligin ilk haftasında TSİ 22.00'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2

Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2

Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2

Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1

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