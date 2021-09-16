Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gruplarında ilk hafta maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının gruplarında ilk hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe, D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Mesut Özil'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi ekip adına 41. dakikada Sam Lammers'in kaydettiği golle mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Olympiakos, sahasında Antwerp'i 52. dakikada Youssef El-Arabi ve 87. dakikada Oleg Reabciuk'un golleriyle 2-1 yendi. Konuk takımın golünü 75. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Bu sonuçların ardından Olympiakos, D Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.
E Grubu'nda Lazio'yu ağırlayan Galatasaray, 67. dakikada kaleci Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi.
Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer mücadelede Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı. Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova ekibi 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçların ardından Galatasaray, E Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.
Ligin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1
Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1
Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2
Ligin ilk haftasında TSİ 22.00'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0
Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2
Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0
PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2
Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2
Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1