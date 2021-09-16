Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Lazio maçı CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı canlı yayın kanalı izle! EXXEN CANLI YAYIN İZLE
Giriş Tarihi: 16.9.2021 20:57 Son Güncelleme: 16.9.2021 20:57

Galatasaray Lazio maçı CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı canlı yayın kanalı izle! EXXEN CANLI YAYIN İZLE

Galatasaray Lazio maçı CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı canlı yayın kanalı izle! EXXEN CANLI YAYIN İZLE

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ilk grup maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile mücadele edecek. İstanbul Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan zorlu mücadelede Fatih Terim’in öğrencileri sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Öte yandan karşılaşmayı televizyondan takip edecek olan futbolseverler Galatasaray Lazio maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek “Galatasaray Lazio maçı canlı izle” şeklinde araştırmaya devam ediyor. Galatasaray Lazio maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin son dakika haberleri.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubu maçları kapsamında Lazio ile yeşil sahada bir araya geliyor. Süper Lig'de 2 beraberlik 2 galibiyetle 5. Sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim liderliğinde İtalyan rakip karşısında evinde galip gelmek ve ilk puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor. Diğer taraftan Galatasaray Lazio maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak edenler "Galatasaray Lazio maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY LAZİO MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi E grubu Galatasaray Lazio maçı canlı yayın kanalı detayları ve maçın son dakika detayları şöyle;

  • Galatasaray - Lazio maçında ilk düdük 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 19:45'te çalacak. İstanbul Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY LAZIO MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY XI: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

LAZIO XI: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile



Aşağıdaki link aracılığıyla karşılaşmayı başlangıç saatinden itibaren izleyebilirsiniz (Exxen üyeliği gerektirir)

https://www.exxen.com/tr/detail/serie/avrupa-ligi-gruplari/40039



GALATASARAY-LAZİO MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Lazio'nun teknik direktör Maurizio Sarri, Fatih Terim'in takip ettiği teknik adamlardan biri olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarri, "Fatih Terim çok iyi bir izlenim bıraktı Fiorentina'da. Uzun bir süre olmasa da önemli başarılar elde etti. Büyük hocaları okumayı ve takip etmeyi seviyorum. Fatih Terim de takip ettiğim hocalardan biri." diye konuştu.



UEFA Avrupa Ligi'ni önemsediklerini söyleyen Sarri, "Avrupa Ligi güzel bir yer. Lig ise daha uzun süren bir platform. Çok önemli bizim için. Final de oynadım Avrupa'da. Avrupa'da yaşadığımız hisler daha değişik. Bizim için deneme yapacağımız bir yer olmayacak. Biz en iyi kadroyu çıkarmaya ve başarılı olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Sarri, Vedat Muric'in yarın kadroda olup olmayacağı yönündeki bir soruya, "Oyuncularımın kadroyu basından öğrenmelerini istemiyorum. Vedat iyi çalışıyor, çok çaba sarf ediyor. İlk 11'de oynayıp oynamayacağını ben de bilmiyorum. Yarın herkes kadroyu öğrenecektir." dedi.



MURİC: "BEN BİR SANTRAFORUM VE GOL ATMAK İSTİYORUM"

Basın toplantısına katılan Laziolu futbolcu Vedat Muric ise şunları kaydetti:

"Bu güzel şehre dönmek çok güzel. Ben bir santraforum ve gol atmak istiyorum. Hedefim de gol atmak. Umarım yarın gol atarım ve uzun vadede de hedefime ulaşırım. İlk sene şanssız başladım lige. Pandemiden dolayı hastalandım. İtalya Ligi'nin zorluğu nedeniyle biraz zorlandım. 4-5 senedir beraber çalışan bir gruba entegre olmak zordu. Çok çalışıyorum. Hocam bana güvenir ve kadroya alırsa ben de oyunumu göstermeye hazırım."

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için açıklama geldi!
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı! Sinir krizi geçirdi...
Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Son dakika: Beşiktaş-Dortmund maçı sonrası flaş sözler! "Bu kadarı şart mıydı? Sergen Yalçın keşke..."
Son dakika haberi | HÜRKUŞ'un bilgilerini böyle satmışlar!
Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
Galatasaray Lazio hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte maçın detayları
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 KPSS lisans sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Lazio maçı CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı canlı yayın kanalı izle! EXXEN CANLI YAYIN İZLE
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA