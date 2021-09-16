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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Halil’in kiralama bedeli 1 milyon Euro

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında transferde oyunculara ödenen bonservis bedellerini tek tek açıkladı. İnce eleyip sık dokuduklarını ve bir dönemlik değil 4-5 sene düşünülerek transferler yapıldığının altını çizen Elmas, geçen sene 61.5 olan bütçenin 48.2 milyon Euro'ya indiğini söyledi.

31 AĞUSTOS'TA YAZDIK ELMAS DÜN AÇIKLADI!
SABAH 31 Ağustos'ta Galatasaray'ın Falcao ile yolları ayırmak için 3 milyon Euro ödeme yapmayı göze aldığını okurlarına "Yeter ki git" başlığı ile duyurmuştu. Başkan Burak Elmas, İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Falcao için şu açıklamayı yaptı: "9.6 milyon dolar brüt kontratı ve oynadığı 5 maç başına aldığı bir prim vardı. Yolları ayırırken, bu sene alacağı toplam 6,5 milyon Euro ücretten de yarı yarıya paylaşarak yolları ayırdık."

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Halil’in kiralama bedeli 1 milyon Euro
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