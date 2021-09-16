Halil’in kiralama bedeli 1 milyon Euro

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eylül ayı Olağan Divan Kurulutoplantısında transferde oyunculara ödenen bonservis bedellerinitek tek açıkladı. İnce eleyip sık dokuduklarını ve birdönemlik değil4-5 sene düşünülerektransferleryapıldığının altınıçizen Elmas, geçensene 61.5 olanbütçenin 48.2 milyonEuro'ya indiğinisöyledi.
31 AĞUSTOS'TA YAZDIK ELMAS DÜN AÇIKLADI!
SABAH 31 Ağustos'ta Galatasaray'ın Falcao ile yolları ayırmak için 3 milyon Euro ödeme yapmayı göze aldığını okurlarına "Yeter ki git" başlığı ile duyurmuştu. Başkan Burak Elmas, İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Falcao için şu açıklamayı yaptı: "9.6 milyon dolar brüt kontratı ve oynadığı 5 maç başına aldığı bir prim vardı. Yolları ayırırken, bu sene alacağı toplam 6,5 milyonEuro ücretten de yarı yarıya paylaşarak yolları ayırdık."