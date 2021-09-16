KPSS branş sıralaması bugün belli olur mu? 2021 KPSS branş sıralaması açıklandı mı?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

KPSS branş sıralaması sınava giren adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yapılıyor. Ancak KPSS lisans sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS lisans bazında sıralamalar da henüz belli olmadı. KPSS branş bazında sıralamalar belli olunca detaylar haberde yer alacak.