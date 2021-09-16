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Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:11 Son Güncelleme: 16.9.2021 07:12

KPSS taban puanları bugün açıklanır mı? 2021 KPSS taban puanları 60, 61, 62, 63, 65, 70, 75 puan ile nereye atanılır?

KPSS taban puanları bugün açıklanır mı? 2021 KPSS taban puanları 60, 61, 62, 63, 65, 70, 75 puan ile nereye atanılır?

KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçların erişime açılmasının ardından KPSS taban puanlarının da açıklanması beklenirken adaylar “KPSS 60, 61, 62, 63, 65, 70, 75 puan ile nereye atanılır?” sorusuna yanıt arıyor. Adaylar tercihlerini KPSS taban puanlarına göre yapacak olup atama puanları kadrolara ve şehirlere göre de değişiklik gösteriyor. Peki; KPSS taban puanları 60, 61, 62, 63, 65, 70, 75 puan ile nereye atanılır? İşte son durum.

KPSS taban puanları, Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların gündeminde yer almaya başladı. KPSS sonuçları 16 Eylül Perşembe günü adayların erişimine açılacak olup sonrasındaki süreçte ise KPSS taban puanlarına göre atamalar yapılacak. Hal böyle olunca; "KPSS taban puanları açıklandı mı? KPSS taban puanları 60, 61, 62, 63, 65, 70, 75 puan ile nereye atanılır?" sorularının yanıtları araştırılır hale geldi. İşte konu ile ilgili bilgiler.

KPSS 60,61,65, 70 İLE NEREYE ATANILIR?

KPSS atama puanları kadrolara ve şehirlere göre değişiklik gösteriyor. KPSS taban ve tavan puanları inceleyerek fikir sahibi olunuyor.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

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KPSS taban puanları bugün açıklanır mı? 2021 KPSS taban puanları 60, 61, 62, 63, 65, 70, 75 puan ile nereye atanılır?
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