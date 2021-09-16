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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Messi’yi üzdüler!

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Belçika ekibi, büyük bir sürprize imza attı. Herrera’nın golüne Club Brugge, Vanaken ile cevap verip dünya yıldızlarıyla dolu PSG’yi evine 1 puanla gönderdi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kolay lokma olarak gösterilen Club Brugge, sahasında Messi, Mbappe ve Neymar gibi dünya yıldızlarıyla dolu Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 15. dakikasında Mbappe, süratini konuşturarak topu sürdü, sol kanattan yaptığı ortada topa Herrera gelişine vurup PSG'yi öne geçirdi. 27'de ise Belçika temsilcisinin kaptanı Hans Vanaken, müthiş bir plaseyle skoru eşitledi. 51'de Mbappe sakatlanıp kenara gelirken, PSG'nin akınları sonuç vermedi. Brugge de kontradan bulduğu pozisyonlardan faydalanamayınca puanlar paylaşıldı. Böylece Lionel Messi, yeni takımı PSG ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından galibiyetle ayrılma başarısını gösteremedi.
90 dakika sahada kalan Messi, 84 kez topla buluştu. Takım arkadaşlarına 63 pas gönderen Arjantinli yıldız, bunların 13'ünde başarılı olamadı. Toplamda 6 ikili mücadele kazanan Messi, 3 de kaybetti. Çektiği 3 şutun yalnızca 1'inde isabet bulabildi.

MANCHESTER'DA GOL YAĞMURU
A Grubu'ndaki diğer maçta Manchester City, RB Leipzig'i 6- 3 mağlup etti. İngiliz ekibinin gollerini Ake, Mukiele (k.k.), Mahrez (pen.), Grealish, Cancelo ve Jesus atarken, Alman temsilcisinde Nkunku hat-trick yaptı. B Grubu'nda ise Liverpool, Milan'ı 3-2 yenerken A.Madrid ile Porto 0-0 berabere kaldı.

MOLDOVA EKİBİ FC SHERİFF DEVLER LİGİ'NDE TARİH YAZDI
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dün bir ilk gerçekleşti. Moldova adına Devler Ligi'nde sahne alan ilk takım olan FC Sheriff, sahasında Shakhtar Donetsk'i 2-0'lık sonuçla devirip tarihe geçti. Mücadelenin 16. dakikasında Adama Traore, FC Sheriff'in bu platformdaki ilk golünü atan isim olarak adını yazdırdı. 62'de de Momo Yansane fileleri havalandırarak galibiyeti perçinledi. Gruptaki diğer maçta da Real Madrid, deplasmanda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği ve ilk 11'de başladığı İnter'i, Rodrygo'nun 89'da attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

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Messi’yi üzdüler!
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