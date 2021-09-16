Puan yok umut var

Beşiktaş, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Dortmund'a mağlup olsa da mücadeleci futboluyla alkış aldı. Oyuna fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar, yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. 20'de gelen Bellingham'ın golüyle rüzgâr tersine döndü. Haaland farkı ikiye çıkaran vuruşu yaptı. Buna rağmen pes etmeyen Kara Kartal'a, Montero'nun 90+4'teki golü yetmedi
Şampiyonlar Ligi'ne grubun favorisi gösterilen Borussia Dortmund maçıyla başlayan Beşiktaş, özellikle oyunun ilk 20 dakikasına hakim olan taraftı. 6. dakikada Batshuayiağları bulsa farklı bir senaryoizleyebilirdik ancak Dortmund20'de ilk kez kaleyitutturduğu şutla golü buldu. Bu dakikadan sonra ilk devre sonuna kadar Beşiktaş oyun olarak da geriye düştü. Özellikle ilk bölümde Rosier- Ghezzal ve Pjanic üçgeni kullanılarak hücum geçişleri yapılırken, golden sonra oyun sol bölgede N'Sakala-Atiba ve Larin'e döndü. Ancak bu üçlü çok fazla pas hatası yapınca denge sağlanamadı ve son saniyede bir gol daha yiyen Beşiktaş soyunma odasına 2-0 geride gitti.
İkinci devreye biraz daha iyi durumda giren siyah-beyazlılar rakip savunmada boşluklar aradı. Ghezzal'ın şık pasında Batshuayi şutu çekmekte gecikince mutlak gol de kaçmış oldu. Borussia Dortmund ataklarında ise başta Ersin'in kritik kurtarışları bulunurken, Montero'nun da önemli müdahaleleri oldu. İspanyolstoper uzatmalarda bir de gol attıancak bu Beşiktaş'a yeterli gelmedi.
ERSİN DESTANOĞLU 2 YEDİ 5 KURTARDI
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, dün akşam Dortmund'un iki atağında gole engel olamadı. 20 yaşındaki eldiven, buna karşılık kalesine gelen 7 şuttan 5'ini kurtardı ve yüzde 71.4'lik oran yakaladı.
KARTAL 114.7 KİLOMETRE KOŞTU Sergen Yalçın, Dortmund karşısında 115 kilometre koşu mesafesine ulaşmaları gerektiğini söylemişti. Siyahbeyazlılar, dün akşam 114.7 kilometre koşarak deneyimli hocanın istediği rakamı neredeyse yakaladı. Buna karşılık Dortmund 120 kilometre koşu mesafesi buldu.
HALLER ŞOV YAPTI, AJAX EZDİ
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki diğer rakiplerinin mücadelesinde Ajax, Sporting'i adeta çimlere gömdü: 5-1. Henüz 2. dakikada Sebastien Haller'le öne geçen Hollanda ekibi, 9'da yine Haller ile farkı 2'ye çıkardı. 33'te Paulinho, Portekiz temsilcisini umutlandırdı ancak 39'da Berghuis 3-1'i buldu. 51'de hat-trick yapan Fildişi Sahilli yıldız Haller, 63'te kendisinin 4, takımının 5. golünü atarak müthiş performansını taçlandırdı.
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Beşiktaş, Dortmund'la oynadığı 3 maçı da kaybetti. Kartal, daha önce 1989-90 Kupa Galipleri'nde karşılaştığı rakibine 1-0 ve 2-1'lık skorlarla mağlup olmuştu.