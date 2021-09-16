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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Rakip cezayı kesti

Montero, ilk 20-25 dakika oyunu domine ettiklerini ancak yaptıkları iki hatanın bedelini yenilgiyle ödediklerini söyledi

Beşiktaş'ın tek golüne imza atan Montero, Borussia Dortmund karşısında oyuna iyi başladıklarını belirterek "Oyunu ilk 20-25 dakika domine ettik. Ancak iki önemli hata yaptık. Böyle takımlara karşı bu hataları yaptığınız zaman cezasını kesiyorlar. İyi bir hoca, teknik ekip ve oyunculara sahibiz. Gruptan çıkma amacındayız. Bu kapasite bizde var" ifadelerini kullandı. Pjanic ise "Basit iki gol yedik. Şampiyonlar Ligi, bu tarz durumlarda geri dönmesi zor bir platform" diye konuştu.

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Rakip cezayı kesti
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