Trabzonspor, Avcı ile yenilmezliğini sürdürmek istiyor

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 16 lig maçını kaybetmedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 16 maçında 7 galibiyet, 9 beraberlik elde etti. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 8 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin ardından 192 gündür bileği bükülmedi.

SADECE 3 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 36 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 12 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

2019-2020 SEZONUNDAKİ SERİYİ YAKALAYACAK

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında mağlubiyetle ayrılmaması halinde 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini geçecek. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.