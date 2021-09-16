Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Avcı ile yenilmezliğini sürdürmek istiyor
Giriş Tarihi: 16.9.2021 11:32

Trabzonspor, Avcı ile yenilmezliğini sürdürmek istiyor

AA
Trabzonspor, Avcı ile yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 16 lig maçını kaybetmedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 16 maçında 7 galibiyet, 9 beraberlik elde etti. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 8 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin ardından 192 gündür bileği bükülmedi.

SADECE 3 MAĞLUBİYET
Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 36 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 12 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

2019-2020 SEZONUNDAKİ SERİYİ YAKALAYACAK
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında mağlubiyetle ayrılmaması halinde 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini geçecek. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçlarına yönelik açıklama yaptı! 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı! Sinir krizi geçirdi...
Yüz yüze eğitimde son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 KPSS lisans sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Son dakika haberi | HÜRKUŞ'un bilgilerini böyle satmışlar!
Son dakika: Beşiktaş-Dortmund maçı sonrası flaş sözler! "Bu kadarı şart mıydı? Sergen Yalçın keşke..."
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
Taliban karıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Avcı ile yenilmezliğini sürdürmek istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA