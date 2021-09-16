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Giriş Tarihi: 16.9.2021 17:50

Welinton'dan Beşiktaş'a kötü haber

AA
Welinton’dan Beşiktaş’a kötü haber

Dün sahasında Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Welinton sakatlık yaşamıştı. Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı stoperi Welinton'un uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde grubun ilk maçında evinde Dortmund'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ta Welinton maçta sakatlık yaşamıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır." denildi.

Welinton'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

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Welinton'dan Beşiktaş'a kötü haber
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