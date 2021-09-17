BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Eylül 2021 Cuma: Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim başladı!

BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirim listesi belli oldu. Cuma günü başlayacak olan indirimlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük bir çoğunluğu ise profesyonel şerit metre, çok amaçlı elastik kova, silikon tabancası, takım çantası, montaj tamir seti, ahşap saplı çekiç gibi ürünlerde görülecek. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 17 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste…