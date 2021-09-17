Fatih Karagümrük’ten Malatya’da müthiş geri dönüş!

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Konuk ekip 3-1 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Andrea Bertolacci (2) ve Aleksandar Pesic (2) kaydetti.
Yeni Malatyaspor'un gollerini ise Benjamin Tetteh, Mustafa Eskihellaç ve Mounir Chouiar attı.
Yeni Malatyaspor'da Jospin Nshimirimana 61'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük 10 puana yükselirken Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.