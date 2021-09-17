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Giriş Tarihi: 17.9.2021 22:40 Son Güncelleme: 17.9.2021 22:48

Fatih Karagümrük'ten Malatya'da müthiş geri dönüş!

Fatih Karagümrük’ten Malatya’da müthiş geri dönüş!

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, 3-1 geriye düştüğü maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-3 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Bertolacci (2) ve Pesic (2) kaydetti. Yeni Malatyaspor'da Jospin Nshimirimana kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Konuk ekip 3-1 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Andrea Bertolacci (2) ve Aleksandar Pesic (2) kaydetti.

Yeni Malatyaspor'un gollerini ise Benjamin Tetteh, Mustafa Eskihellaç ve Mounir Chouiar attı.

Yeni Malatyaspor'da Jospin Nshimirimana 61'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük 10 puana yükselirken Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.

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Fatih Karagümrük'ten Malatya'da müthiş geri dönüş!
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