İtalyan basınında Galatasaray’a övgü! ’İmparator Fatih Terim Sarri’yi nakavt etti...’

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, evinde İtalyan devi Lazio'yu konuk etti. Uzun bir aradan bir sonra yeniden sahasına dönen Galatasaray, Lazio'ya karşı üstün bir oyun kurdu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
LA GAZETTA DELLO SPORT: LAZİO NAKAVT OLDU!
İtalyan medyasında geniş yankı bulan maçla ilgili Galatasaray'ın oynadığı oyun beğeni aldı. İtalyan La Gazetta dello Sport gazetesi maçla ilgili "Lazio ilk maçında nakavt oldu! Strakosha tuhaf golle Galatasaray'a galibiyeti hediye etti." İfadelerini kullandı.
"SARRİ, İMPARATOR TERİM'E MAĞLUP OLDU"
Bir diğer İtalyan gazetesi olan Calcio Mercato, "Sarri, İmparator Terim'in Galatasaray'ına mağlup oldu!" sözleriyle maçı özetledi.
STRAKOSHA SARR'Yİ MAHKUM ETTİ"
La Repubblica gazetesi Lazio kalecisi Strakosha'nın yediği hatalı gole değinerek "Strakosha'nın inanılmaz hatası Sarri'yi mahkum etti." İfadesini yazdı.
KEREM VE MARCAO EL ELE TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao, uzun süre sonra ilk kez kadroda yer aldı. Kerem ile Marcao el ele tribünleri selamladı.
1 AY SONRA FORMASINA KAVUŞTU
Bu hareket Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük alkış alırken daha sonra iki futbolcu birbirine sarıldı. Giresun maçında takım arkadaşı Kerem'e yaptığı sportmenlik dışı hareket sonrası 8 maç ceza alan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'yle birlikte yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuştu.