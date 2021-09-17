Kızım bana uğur getirdi

“İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Mağlup olsak da taraftarımıza asla pes etmeyeceğimizi ve mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi gösterdik. Bunu gördükleri için bizi tribüne çağırıp alkışladılar”
"Golü kızım Antonella'ya armağan ediyorum, bana uğur getirdi. Bir dahaki maçta galibiyeti de armağan edeceğim" Beşiktaş'ın Alman ekibi Borussia Dortmund'a 2-1 yenildiği karşılaşmada kendi kariyerinin ilk, takımının ise Avrupa'da 300. golüne imza atan Francisco Montero, gelecek için umutlu konuştu. İspanyol stoper, "İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Mağlupolsak da taraftarımıza asla pesetmeyeceğimizin vemücadeleden vazgeçmeyeceğimizinmesajını verdik.Taraftarlar, bunu gördüğüiçin maç sonu bizi tribüneçağırıp alkışladı" şeklinde konuştu.
BEŞİKTAŞ'A FAYDALI OLMAK İSTİYORUM
Kariyerinin ilk golünü Şampiyonlar Ligi'nde bulmasının kendisi için çok özel olduğunu dile getiren 22 yaşındaki Montero, sözlerine şöyle devam etti: "Bu golü elbettekızım Antonella'ya armağan ediyorum. Bundan sonra da atacağım ve bir dahaki maçta galibiyeti de armağan edeceğim. Antonella Türkiye'de doğdu ve bana uğurlu geldi. Hedefim performansımıdahada yükselterekBeşiktaş'a faydalıolmak."
DEFANSTA VİDA'NINPARTNERİ OLACAK
Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida'nın sakatlığı sonrası 11'de forma şansı bulan ve ilk maçında önemli bir performans ortaya koyan Montero, takımı adına maçın en iyileri arasındaydı. Futboluyla Welinton'un da önüne geçen 22 yaşındaki stoperin, sahaya dönüşü sonrası Vida'nın savunmanın göbeğindeki partneri olması yüksek ihtimal. Borussia Dortmund karşısında 5 kez ikili mücadele kazanan Montero, bu istatistikte Porto forması giyen Otavio ile ilk sırayı paylaştı.
WELİNTON 10 GÜN YOK!
SAKATLIKLARDAN canı yanan Beşiktaş bir şok daha yaşadı. Dortmund karşısında 90 dakika forma giyen Welinton'un uyluk kemiğinde ödemve diz eklem kapsülünde gerilme tespit edildi. Yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak olan Brezilyalı stoperin Antalyaspor, Adana Demir ile Altay maçlarında görev alamayacağı öğrenildi. Kartal'da Vida ve Welinton'un yokluğunda stoper ikilisi bir süre Necip Uysal ve Montero olacak. Umut Meraş,Alex Teixiera ve N'Koudou'nun da sakatlıkları bulunuyor.
KADRO DEĞİŞİYOR Antalyaspor'la yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosunda en az 4 değişiklik olacak. Sakatlanan Welinton'un yerine Necip oynayacak. N'Sakala'nın forması Rıdvan'a, Atiba'nınki de Salih'e gidecek. Larin'in yerine de Kenan'ın 11'de görev alacağı belirtilirken teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Antalyaspor karşısında Ghezzal'ı dinlendirebileceği ve Gökhan Töre'yi kullanabileceği öğrenildi.