Marcao ve Kerem arasında buzlar eridi! Sarılarak tribünlere gittiler...

'KEREM TAKIMI BURAYA GETİR!'
Galatasaray - Lazio karşılaşması başlamadan hemen önce sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncuların tribüne gelmesini istedi. Futbolseverler, "Kerem takımı buraya getir" diye tezahürat yaparken Kerem, Marcao'nun elinden tutarak tüm takımı tribüne götürdü.
1 AY SONRA FORMASINA KAVUŞTU
Bu hareket Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük alkış alırken daha sonra iki futbolcu birbirine sarıldı. Giresun maçında takım arkadaşı Kerem'e yaptığı sportmenlik dışı hareket sonrası 8 maç ceza alan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'yle birlikte yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuştu.
Marcao, Galatasaray'da kadro dışı bırakılmış, ardından yönetim tarafından 150 bin Euro para cezası kesilerek affedilmişti.
İLAÇ GİBİ GELDİ!
Marcao performansı ile sahanın öne çıkan isimlerinden birisiydi. Karşılaşma sırasında girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Marcao, iki ciddi Lazio atağını uzaklaştırırken 7 de pas arası yaptı.
Brezilyalı oyuncu maç içerisinde 86 pas verdi. Bu pasların yüzde 91.9'unda başarı sağladı.