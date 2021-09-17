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Giriş Tarihi: 17.9.2021 07:03 Son Güncelleme: 17.9.2021 07:09

Marcao ve Kerem arasında buzlar eridi! Sarılarak tribünlere gittiler...

Marcao ve Kerem arasında buzlar eridi! Sarılarak tribünlere gittiler...

Galatasaray, bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda bir resmi maça çıktı! UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlayan Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup etti. Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao, uzun süre sonra ilk kez kadroda yer aldı. Kerem ile Marcao el ele tribünleri selamladı.

Hem Galatasaray'ın hem de milli takımın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu dün akşam yine gayretli oyunuyla dikkat çekti. Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşı Marcao ile birlikte maçtan önce tribünleri selamladı. Uzun süre sonra formasını geri alan Marcao da sahanın en iyi futbolcularından biriydi.

'KEREM TAKIMI BURAYA GETİR!'

Galatasaray - Lazio karşılaşması başlamadan hemen önce sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncuların tribüne gelmesini istedi. Futbolseverler, "Kerem takımı buraya getir" diye tezahürat yaparken Kerem, Marcao'nun elinden tutarak tüm takımı tribüne götürdü.

1 AY SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Bu hareket Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük alkış alırken daha sonra iki futbolcu birbirine sarıldı. Giresun maçında takım arkadaşı Kerem'e yaptığı sportmenlik dışı hareket sonrası 8 maç ceza alan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'yle birlikte yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuştu.

Marcao, Galatasaray'da kadro dışı bırakılmış, ardından yönetim tarafından 150 bin Euro para cezası kesilerek affedilmişti.

İLAÇ GİBİ GELDİ!

Marcao performansı ile sahanın öne çıkan isimlerinden birisiydi. Karşılaşma sırasında girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Marcao, iki ciddi Lazio atağını uzaklaştırırken 7 de pas arası yaptı.

Brezilyalı oyuncu maç içerisinde 86 pas verdi. Bu pasların yüzde 91.9'unda başarı sağladı.

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Marcao ve Kerem arasında buzlar eridi! Sarılarak tribünlere gittiler...
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