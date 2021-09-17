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Giriş Tarihi: 16.9.2021 23:26 Son Güncelleme: 17.9.2021 07:57

Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! "Bizde kalmasını..."

AA
Maurizio Sarri’den Vedat Muriqi açıklaması! Bizde kalmasını...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 kaybeden İtalyan temsilcisi Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, talihsiz bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arnavut kaleci Thomas Strakosha'nın hatasıyla ilgili söyleyecek çok şeyin olmadığını belirten Sarri, "Strakosha bir hata yaptı ve şanssız bir gol yedik. Aslında iyi oynadık. Kontrollü bir oyun sergiliyorduk. Maalesef şanssız bir gol yiyerek maçı kaybettik." diye konuştu.

Transfer döneminde adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Kosovalı santrfor Vedat Muric'in yeniden Türkiye'ye dönme ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Sportif direktör olmadığım için Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediğini bilmiyorum. Ancak Vedat'ın bizde kalmasını istiyoruz. Bizde kalması da lazım. Takımdan ayrılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Felipe Anderson ise bu sezonki hedefleriyle ilgili, "Amacımız maksimum sayıda maç kazanmak. Bunun için çok çalışıyoruz. İyi bir yolda gittiğimizi biliyoruz. Bize biraz öz güven ve zaman lazım." şeklinde görüş belirtti.

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Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! "Bizde kalmasını..."
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