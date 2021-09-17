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Giriş Tarihi: 18.9.2021 00:08 Son Güncelleme: 18.9.2021 00:24

Ozan Tufan'dan Pogba sözleri! "Fenerbahçe'de 7 yıl şampiyon olamadım ama..."

Ozan Tufan’dan Pogba sözleri! Fenerbahçe’de 7 yıl şampiyon olamadım ama...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olan Ozan Tufan, kulübün YouTube kanalına konuştu. Ozan, "Fenerbahçe'de hiçbir yerde görmediğim sevgi ve saygıyı gördüm. Kariyerimin en güzel günlerini Fenerbahçe'de yaşadım." dedi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olan Ozan Tufan, kulübün YouTube kanalına konuştu. Ozan Tufan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Beni okul takımı turnuvasında keşfettiler. Oradan Bursaspor'a transfer oldum. Ondan sonra Fenerbahçe'ye geçiş yaptım. Bursaspor'un bana kattıkları paha biçilemez."

"EN GÜZEL GÜNLERİMİ FENERBAHÇE'DE YAŞADIM"

"Fenerbahçe'de hiçbir yerde görmediğim sevgi ve saygıyı gördüm. Kariyerimin en güzel günlerini Fenerbahçe'de yaşadım."

"Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca belki hiç şampiyon olamadım ama en güzel anları yaşadım. Zor günleri de yaşadım. Sonuçta buraya geldim. Hem Bursaspor'un, hem Fenerbahçe'nin çok büyük emeği var."

"Pogba çok büyük oyuncu, çok büyük karakter. Benim orada attığım gollerden sonra 'Pogba'dan iyi, şundan iyi..' Türkiye'de böyle bir sempatiklik var, beni de maçlardan sonra böyle ödüllendiriyorlar. Pogba gibi bir oyuncuyla aynı seviyede görmeler çok güzel."

"Oynadığım ilk maçta kendimden uzaktan bir gol bekliyorum. Kendime o konuda güveniyorum."

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Ozan Tufan'dan Pogba sözleri! "Fenerbahçe'de 7 yıl şampiyon olamadım ama..."
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