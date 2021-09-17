Ozan Tufan'dan Pogba sözleri! "Fenerbahçe'de 7 yıl şampiyon olamadım ama..."

"Pogba çok büyük oyuncu, çok büyük karakter. Benim orada attığım gollerden sonra 'Pogba'dan iyi, şundan iyi..' Türkiye'de böyle bir sempatiklik var, beni de maçlardan sonra böyle ödüllendiriyorlar. Pogba gibi bir oyuncuyla aynı seviyede görmeler çok güzel."